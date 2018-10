Figc, Gabriele Gravina unico candidato alla presidenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabriele Gravina è l'unico candidato alla presidenza della Figc per l'assemblea elettiva che si terrà il 22 ottobre 2018. Le candidature scadevano ieri a mezzanotte: l'attuale numero uno della Lega Pro ha già il 63% dei voti grazie all'appoggio di Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Aiac e Aia. Venerdì Gravina aveva ottenuto anche l'appoggio della Lega serie A e della Lega serie B. Stamattina in via Rosellini a Milano, il candidato alla Figc sarà presente al Consiglio di Lega. «Figc? Chi non si candida non pensa di avere consenso per competere e vincere. In questo caso c'è un accordo per Gravina tra Lega Pro, Lnd, allenatori per il 63% e rende tutto più difficile per altri candidati. Io a gennaio non volevo che finisse in quel modo perché pensavo fosse meglio avere un presidente eletto che un commissario, anche allora c'era Gravina come candidato e mi battei perché andasse avanti. E ora invece ci troviamo di fronte a situazioni imbarazzanti», le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, a Radio Anch'Io Sport. Poi: «Oggi non sappiamo quante squadre abbia la serie B e la Serie C e altre cose non logiche in un calcio importante come il nostro, ma purtroppo sono accadute perché il commissario Figc non è riuscito a far rispettare un certo corso di azione. Siamo in ritardo di 8 mesi sulla sua elezione che forse già allora andava fatta e così oggi non saremmo in questa situazione».