Gabriele vive. Tifa per la Lazio. Va all'Olimpico. Vorrebbe anche andare in trasferta. «Gabriele ha 12 anni e sa cosa è accaduto allo zio. Gli ho raccontato tutto, senza omettere nulla. Quando era piccolo, sapeva solo che era scomparso per una vicenda grave e così quando si presentava con nome e cognome, capitava che qualcuno facesse un commento poco delicato, e lui ci restava un po' così. Ma mio figlio non poteva che chiamarsi Gabriele, no?».

Cristiano Sandri, cosa vorrebbe che suo figlio avesse dello zio?

«La purezza d'animo».

Lei ha anche una figlia. Non sarà così tifosa...

«E invece sì, Greta è più laziale di me e del fratello. Per la disperazione della mia ex moglie, che è romanista».

La vicenda che vi ha coinvolto c'entra qualcosa?

«Diciamo che quando sei trascinato in prima linea da una tragedia come quella che ci è capitata, e sei oberato di tante, tantissime cose, speri di essere compreso».

Cristiano, giovedì saranno trascorsi quattordici anni. Il tempo lenisce almeno un po' le ferite?

«No. Il dolore non passa mai, non c'è giorno che non bussi alla mia porta. Non mi sono abituato alla sua assenza, non mi abituerò mai».

Riesce a definire il rapporto che aveva con Gabriele?

«Non lo so, ma era qualcosa di esemplare. Io avrei voluto essere al suo posto, quel giorno, in quella macchina. E purtroppo questo rimorso non mi abbandona mai».

Vive con il senso di colpa?

«Vorrei non avergli trasmesso la passione per lo stadio, la curva, le trasferte. Magari sarebbe ancora qui, a ridere con me».

Lei è mai tornato allo stadio?

«Ho aspettato nove anni, poi ci ho portato mio figlio».

La prima cosa che le viene in mente di quei giorni?

«Lo sgomento di tante, tantissime persone. Ultras, tifosi, cittadini. Tutti. Era successa una cosa talmente inimmaginabile che ognuno si è rivisto in Gabriele, un ragazzo ucciso da un agente di polizia, senza un perché».

Si creò una contrapposizione tra ultras e forze dell'ordine...

«Fu creata ad arte, in modo sconsiderato. Come l'idea che un tipo come mio fratello, un tifoso da trasferta diciamo così, in fondo se la fosse andata un po' a cercare. Non la dimentico la narrazione dei primi giorni, la Lazio, la Balduina, la destra... Ma cosa c'entrava tutto questo? Bisognava solo indagare e condannare il gesto folle di un singolo individuo, che aveva sparato da una corsia all'altra dell'autostrada».

L'agente scelto Luigi Spaccarotella è stato condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario con dolo eventuale. Lei da avvocato seguì tutte le fasi del processo, giustizia è stata fatta?

«Dal punto di vista processuale, sì. E' ovvio che lui non volesse uccidere proprio mio fratello, ma si è assunto il rischio di commettere un omicidio, e lo ha commesso. La vera giustizia, comunque, sarà quella divina».

Spaccarotella non è mai entrato in contatto con voi?

«Mai, nemmeno quando raccontò di essersi rivolto al vescovo di Arezzo perché contattasse il nostro sacerdote. Mai fatto arrivare nulla, nemmeno una parola. Ma del resto lui è quello che ascoltata la sentenza si girò verso i giornalisti e fece il dito medio. E' indicativo della statura dell'uomo. Ma non è che questo ci abbia mai particolarmente turbato. Né le sue scuse ci avrebbero restituito Gabriele».

Come stanno i suoi genitori?

«Mamma la abbiamo persa in quei giorni, papà prova ad andare avanti, tra alti e bassi, a tornare alla vita che faceva prima, ma la verità è che la vita prima non esiste, non può esistere. Sono cose che ti sconquassano, per sempre».

C'è una fotografia su cui lei si sofferma nella puntata che domani Ossi di seppia dedicherà su Raiplay all'omicidio di Gabriele. Ce la può raccontare?

«E' la foto scattata nel giorno in cui discussi la mia tesi di laurea. Il suo sorriso dice più di mille parole: era più felice e orgoglioso lui di me. Ecco, scelgo questa immagine per dirvi chi era Gabriele e qual era il nostro rapporto».

Se potesse rivolgere una domanda a Luigi Spaccarotella?

«Ma come ti è venuto in mente?».