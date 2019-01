Gabbiadini torna alla Samp, Atalanta e club della Premier in pressing su Defrel

Manolo Gabbiadini torna alla Sampdoria. E' stato raggiunto oggi l'accordo per il passaggio dell'attaccante del Southampton al club blucerchiato, sulla base di un prestito e obbligo di riscatto intorno ai 12 milioni di euro. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, che avevano convinto il giocatore a congelare l'offerta del Betis Siviglia, le parti hanno trovato anche l'intesa sullo stipedio: l'ex Napoli guadagnerà circa 1,5 milioni a stagione.

Il mercato dei blucerchiati non finisce qui. In attesa dell'addio di Kownacki, i dirigenti della società doriana valutano le proposte di Atalanta e dei club della Premier per Defrel. Il francese, in prestito dalla Roma (il riscatto è fissato a 14 milioni), vorrebbe rimandare il suo addio, ma il pressing delle sue corteggiatrici continua ed è insistente.

Ultimo aggiornamento: 00:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA