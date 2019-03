Stampa francese: «Mourinho tra Monaco e Lione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Portogallo, Italia, Spagna e Inghilterra,potrebbe provare la conquista della Francia. Almeno stando a quello che ipotizza(trasformando nel titolo lo “Special One” in “Special Ligue 1”), secondo cui il portoghese sarebbe nel mirino di. D'altra parte lo stesso Mourinho, qualche tempo fa, aveva detto che gli sarebbe piaciuto vincere «un quinto campionato». Ad oggi, l'unica panchina di prestigio in Francia è il, ma al momento Al-Khelaifi non pensa a sostituire, scrive l'Equipe che invece punta sulla panchina monegasca. «Più difficile ipotizzare Mourinho all'Olympique Lione - aggiunge - una squadra che pratica calcio offensivo e spregiudicato con giovani giocatori. Culturalmente sarebbe scioccante». Viceversa, il Monaco sarebbe l'unico in grado poter pagare il ricco ingaggio del tecnico portoghese anche se il procuratore dello Special One,, è lo stesso che cura gli interessi di, attuale allenatore del club monegasco.