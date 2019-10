© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo due sconfitte consecutive con Eur Massimo e Vigor Perconti, torna al successo il Real Fiumicino battendo la Virtus Fenice per a 3 a 2 nel girone A del campionato futsal di serie C1. Un match molto tirato quello che si è disputato sul rettangolo verde dell’Olimpia club il quale ha visto i tirrenici sfoderare una grossa prova di carattere con cui ha piegato la tenacia del complesso romano a pochi minuti dal termine. «Una vittoria molto sofferta perché abbiamo mancato più volte le occasioni per violare la retroguardia dei nostri avversari – dice il dirigente del Real Fiumicino, Vincenzo Fazzolari, al termine della partita -. Devo anche riconoscere che il portiere avversario è stato molto bravo. Un primo tempo in cui abbiamo mostrato troppa ingenuità mentre nel corso della ripresa la squadra è stata più cinica perché ha sfoderato la giunta grinta per ribaltare lo 0-2. Una vittoria maturata dal grosso carattere del gruppo che alla fine ha conquistato tre punti pesanti».BONANNO APRE LE MARCATURE PER IL REALPrima frazione di gioco all’insegna dei padroni di casa che non riescono però a trovare i varchi giusti per violare la retroguardia degli ospiti. Fatali le ripartenze del Virtus che mettono ko i locali andando al riposo in vantaggio per 2 a 0. Ripresa arrembante per la squadra del presidente Giuseppe Picciano che accorcia le distanze con il trascinatore Bonanno. L’azione offensiva del Real non si placa e l’esperto Imperato porta le sorti del match in parità: 2 a 2. A pochi minuti dal fischio finale Caparrotta fa esplodere gli spalti dell’Olimpia portando in vantaggio i tirrenici che non meritavano di perdere una partita dominata dall’inizio alla fine. Il quintetto di mister Consalvo si porta ora a quota 6 e in settimana si concentrerà sulla trasferta che li porterà a misurarsi con il Real Fabrica.