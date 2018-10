Futbolclub, Margaritondo: «

Il Futbolclub è sempre in continuo miglioramento non solo in campo ma anche fuori dal rettangolo verde. Il presidente traccia un bilancio di questo inizio di stagione: «Abbiamo avuto belle soddisfazioni con alcune vittorie importanti, ma anche delle sconfitte che ci saranno di insegnamento per capire gli errori e gli aspetti da correggere per migliorarci. In particolare, ci fa piacere notare la progressiva crescita dei ragazzi che, anche dalle sconfitte, hanno saputo trarre insegnamenti importanti e questo sicuramente è un bene». Il Futbolclub continua dunque nel suo cammino, forte del connubio di novità e conferme: “Quest'anno poi – continua Margaritondo – è sempre più forte ed estremamente diretto il contatto con la Sampdoria, con la condivisione di programmi e il rafforzarsi di una vera e propria visione comune. Dietro di noi poi c'è sempre l’occhio vigile del presidente Ferrero, nonche’ il meticoloso lavoro dell’avv. Vitalini Sacconi».

