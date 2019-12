Fustal serie C1: il Real Fiumicino cala il poker contro la Spes Poggio Fidoni

Il Real Fiumicino affonda la corazzata Spes Poggio Fidoni. Una pesante quaterna quella messa a segno dai tirrenici con cui accorciano le distanze dal Grande Impero in zona play out del girone A del campionato di futsal di C1. Con questo scivolone del quintetto di mister Simone Fratoni perde la grossa occasione di balzare in vetta al raggruppamento assieme all’Eur Massimo e alla luce della sconfitta esterna della prima della classe Aranova.

PASCARIELLO SBLOCCA IL RISULTATO

L’avvio del match sul rettangolo verde dell’Olimpia Club di Fiumicino vede i padroni di casa prendere le redini del gioco e stringere gli avversari nella loro metà campo. Al 2’ 50”, prima occasione per la squadra del presidente Giuseppe Picciano con un guizzo di Bonnano che si libera sulla destra e con un pallonetto supera il portiere ma la sfera finisce sul fondo. Al 5’ 10”, incursione di Imperato che mette al centro per l’accorrente Mazzuca il quale non riesce a concludere. Al 7’ 45”, si fanno vivi gli ospiti con Graziani la conclusione del quale viene respinta da Sarra. All’8’, ci prova ancora Graziani ma Arribas si oppone al suo rasoterra. Dagli sviluppi di angolo, al 9’ 30”, Murro impegna Barbera in tuffo. Al 9’ 40”, ci prova senza successo Serbari. E’ bravo il portiere ospite, al 10’ 20”, a opporsi a Bonanno. L’azione dei locali si trasforma in pressing con le puntate di Serbari e Pascariello. Al 14’ 35”, Mazzuca manca una grossa occasione che è comunque il preludio al vantaggio con un tiro a pelo d’erba di Pascariello. Reagiscono gli ospiti con Barbante che dal limite impegna severamente Sarra. I tirrenici riprendono l’azione offensiva e non tarda a arrivare il raddoppio che porta la firma di Murro. Si prende e Graziani suona la carica per i reatini che chiamano Sarra a un paio di parate impegnative. Prima del riposo Serbari colpisce un legno.

NELLA RIPRESA E' QUATERNA DEL REAL

Nel corso della seconda frazione di gioco la musica non cambia. Infatti, l’attivo Serbari esalta la bravura di Barbera con un tiro ravvicino respinto con tempestività. Risponde Barbante con un insidioso diagonale intercettato con i piedi. Slalom di Pascariello, al 5’ 50”, con tiro fuori bersaglio. Al 7’ 30”, pericolosa incursione di Mitti a cui si oppone l’estremo difensore locale. All’11’ 20”, il generoso Graziani cerca di accorciare le distanze ma Sarra lo mura. Al 12’ 30”, Chinzari sfiora la base del palo con un beffardo tiro e poco dopo ci prova Mitti senza grosso successo. Al 15’ 30”, arriva il tris del Real messo nel sacco dall’astuto Imperato mentre gli ospiti erano impegnati nelle operazioni del portiere di movimento. Stesso cliché per la quarta marcatura di Zoppo a porta sguarnita. Tre punti pesanti per la compagine tirreniche che ha recuperato i suoi elementi migliori per guadare con maggiore serenità ai prossimi impegni di campionato. «La vittoria odierna conferma che siamo una squadra in crescita – afferma il mister del Real, Andrea Consalvo -. Da due settimane abbiamo iniziato a recuperare quasi tutti gli elementi della rosa e questo permette al gruppo di allenarsi nel corso della settimana con il chiaro obiettivo di preparare con serenità gli impegni di campionato».

FORMAZIONI

Real Fiumicino: Sarra, Ishikawa, Serbari, Imperato, Mazzuca, Bonnani, Arribas, Murro, Pascariello, Cozzolino, Zoppo, Greci. All. Consalvo (squalificato).

Spes Poggio Fidoni: Barbera, Chiavolini, Barbante, Francia, Graziani, Nobili, Urbani, Chinzari, Donati, Mitti, Casazza. All. Fratoni

Arbitro. Scacco di Roma

Collaboratori: De Simone di Latina e Di Biase di Aprilia

Reti: 14’ 40” pt Pascariello, 18’ 15” Murro, 15’ 30” st Imperato, 17’ 10” Zoppo.

