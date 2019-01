Ultimo aggiornamento: 11:44

Furia Ferentino sulla classe arbitrale. Il club amaranto, impegnato nel girone D della Promozione, dopo il ko interno di domenica scorsa, attacca duramente l'Aia e il designatore, colpevole di aver sbagliato la designazione per il derby contro il Paliano. Lo fa con un comunicato lungo e duro, un vero jaccuse nei confronti del CRA Lazio che con le sue decisioni alimenta sospetti e dubbi sulla legiytimità del suo operato, a volte troppo superficiale e irrispettoso nei confronti delle società, alle quali si chiede calma e comprensione ma nei confronti delle quali non si porta attenzione e professionalità per gli sforzi (anche economici) che vengono fatti ogni settimana. Ecco il testo:"L’ ASD Ferentino Calcio chiede massimo rispetto e massima attenzione da parte degli organi competenti, LND Lazio e Associazione Italiana Arbitri - FIGC, nelle designazioni arbitrali future. A parte la prestazione a nostro singolare avviso, scadente della terna arbitrale, ieri è stato designato il Sig. Velocci di Frosinone ad arbitrare l’ASD Ferentino Calcio - ASD Pol. Città di Paliano, rispettivamente la seconda contro la quarta del campionato di Promozione Girone D. Considerato che le due squadre trovasi nella sfessa provincia di Frosinone, forse era opportuno designare una terna della sezione decisamente diversa dalla stessa provincia del Ferentino e Paliano. Non è una questione di pregiudizio nei confronti di qualcuno, lunge dai noi questo pensiero assurdo, ma è solo una questione di trasparenza e di opportunità. Designare un arbitro e un guardialinee della stessa provincia delle squadre che dovranno disputare la gara (tra l’altro ci si gioca il futuro dei piani alti del campionato), nell’uno e nell’altro caso, potrebbe succedere che per questioni di opportunità, è facile che tanti si conoscono o addirittura potrebbero anche essere amici tra giocatori e arbitro o guardialinee, per carità, ben venga tutto ciò, ma evidenziamo solo una questione di opportunità da parte degli organi competenti nel designare, appunto, per uno scontro diretto, un arbitro e guardialinee della stessa provincia delle squadre interessate.Non vogliamo mettere in discussione la buona fede dell’arbitro e guardialinee, assolutamente non vogliamo fare nessun tipo di polemica personale, ma se si analizza fino in fondo la questione, il Sig. Velocci è nato e cresciuto nel comune di Monte San Giovanni Campano, comune che attualmente vanta due squadre nello stesso girone del Ferentino, ossia l’ Anitrella e l’ ASD Città di Monte San Giovanni Campano. Da sottolineare che ad oggi l’Anitrella è terza classificata pronta a contendersi insieme alle altre squadre la promozione in Eccellenza. Considerato che durante questo campionato siamo stati altamente penalizzati in parecchie partite, tanti rigori contro e sopratutto la squalifica presa ingiustamente contro lo Sporting Vodice, nonostante tutto e tutti, abbiamo sempre rispettato chiunque: rispettosi nei confronti degli arbitri che durante le partite hanno visto cose non vere e mai successe sul campo; rispettosi negli organi giudicanti che hanno inflitto pene fuori da ogni logica calcistica, in massimo silenzio e senza obiettare nulla, non abbiamo mai alzato la voce. Abbiamo solo fatto parlare il risultato che è stato prodotto in campo, lasciando agli altri futili polemiche.Oggi però chiediamo massimo rispetto per una società che nonostante sforzi economici e non solo, vuole giocarsi fino in fondo la possibilità di vincere il campionato o comunque arrivare ai play off. Ci auguriamo che nel futuro ci sia massima attenzione da parte di chi di dovere verso il girone D del campionato di Promozione, nell’interesse di tutte le squadre participanti. Diversamente siamo pronti in ogni luogo difendere i nostri diritti ogni volta che verranno violati, non lasciando più soprassedere così invece come abbiamo fino ad oggi. Non permettiamo a nessun fattore esterno di compromettere quelle che sono i nostri sogni e ambizioni, riguardo solo per l’avversario che con rispetto ed onore ci sconfiggerà in campo.