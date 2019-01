Funziona ancora la cura Ferretti. Torrenova continua a vincere

Continua a funzionare bene la cura Ferretti, che dopo le tre vittorie consecutive in campionato, porta alla vittoria l’Atletico Torrenova anche in coppa, nella gara valevole per gli ottavi di finale d’andata, battendo per 1-0 il Palocco di mister Laruffa. Gara piuttosto bloccata all’inizio con le due squadre ben messe in campo n grado di coprire tutti gli spazi, lasciando spazio al gioco duro e maschio con numerosi contrasti. La prima occasione arriva solo alla mezz’ora con il cross da sinistra di Russo che trova l’inserimento puntuale di Scardini in area di rigore, il numero 10 colpisce di testa in torsione indirizzando la sfera verso il palo lontano ma Rossetti è attento e con un volo plastico agguanta il pallone evitando il peggio. Si va così all’intervallo sul punteggio di 0-0. Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa hanno una grande occasione per portarsi in vantaggio ma Di Giosia da buona posizione spara al lato vanificando l’ottimo assist di Ruscio. Poco dopo ci sarebbe un rigore solare per l’Atletico Torrenova a causa di un fallo di mano di un difensore in maglia azzurra ma l’irregolarità non viene rilevata dal guardalinee e così il direttore di gara lascia correre. Al 7’ ci pensa Troisi a segnare l’1-0 con una splendida conclusione dalla distanza che si insacca alle spalle di Rossetti mandando in estasi il pubblico presente. Resta dunque tutto aperto per la gara di ritorno in programma Mercoledì 23 Gennaio in cui il Palocco si giocherà il passaggio del turno considerando la sconfitta odierna.

Ultimo aggiornamento: 17:36

