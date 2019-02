Fulham, Rianieri sempre più in difficoltà. Lo United vince a Londra 3-0

Il Manchester United cala il tris in casa del Fulham di Ranieri e scavalca il Chelsea al quarto posto in Premier League. I Red Devils si sono imposti per 3-0 con la firma di Pogba, autore di una doppietta (al 14' e su rigore al 65'). Per lo United a segno anche Martial (23'). La squadra di Solskjaer sale così a 51 punti, uno in più dei Blues di Sarri che domani faranno visita al Manchester City capolista. Il Liverpool, che condivide la vetta con i 'Citizens' a quota 62, nel pomeriggio giocherà in casa contro il Bornemouth. Tempi duri per Ranieri, con il suo Fulham che è sempre al penultimo posto con il magro bottino di 17 punti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA