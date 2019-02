Frosinone-Roma, le pagelle: El Shaarawy è decisivo, Nzonzi non va

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoFROSINONE Dzeko ringhia, Olsen due facce della farfalla, brivido Manolas.OLSEN 6Una parata maldestra, una sfarfallata e il primo gol subito somiglia tanto a un’autorete. Non in serata di grazia, incerto su ogni pallone che gli passa lì davanti. Ha però il merito - nel finale - di salvare la porta, il pari e la faccia.SANTON 5,5Si dà da fare, corre sempre in avanti, a volte in ritardo rispetto alle idee dei compagni. Non lucidissimo in fase di non possesso.MANOLAS 6Una serata più o meno in surplace, fino all’infortunio su una chiusura spericolata su Molinaro. Esce in barella - possibile distorsione alla caviglia – con le mani nei capelli. E la Roma prende gol.MARCANO 5,5Spazza via pure qualche pallone caldo che sorvola in area di rigore. Va in apnea con l’ingresso di Pinamonti e con l’assenza di Manolas.KOLAROV 5,5Risparmio energetico in vista del futuro. Dà poco in avanti e dietro balla anche lui.DE ROSSI 5,5Fatica a trovare la posizione corretta e a dare ritmo al possesso palla. Con la Roma in vantaggio, gestisce e si gestisce, alla fine caracolla, sbanda. C’era così bisogno di farlo giocare? Si goda la duecentesima con la fascia.NZONZI 5Lento, impacciato, maldestro; il gol di Ciano è la conseguenza di un suo passaggio superficiale. Lento.PEROTTI 5,5Un assist-cross per El Shaarawy fa capire quanto potenziale abbia nel piede. La condizione fisica non lo assiste. Fa quel che può. Poco, per il momento.PELLEGRINI 6,5Qualche lodevole iniziativa, sempre con la solita attrazione per la palla e per l’arte della giocata. E poi, il gol, figlio di quell’attrazione di cui sopra. Quando c’è bisogno di concretezza sotto porta, si perde un po’ davanti allo specchio.EL SHAARAWY 7Gli piace stare a sinistra ma quando va a destra la Roma completa la rimonta e va in vantaggio. Il suo è un quasi gol, ma è decisivo. Di nuovo a sinistra, perde tempo in ghirigori spesso inutili. Ma sfodera la giocata per il gol vittoria di Dzeko.DZEKO 7,5Un gol dopo aver litigato con mezzo Frosinone, poi avvia il raddoppio con una verticalizzazione da trequartista. Fa un po’ tutto, anche il lottatore a centrocampo, beccandosi anche un giallo, da Manganiello (quello che lo ha espulso a Firenze). Il gol all’ultimo respiro è un inno alla gioia. La prima volta in gol contro il Frosinone,CRISTANTE 6Dà sostanza a ritmo.ZANIOLO 6Si dà subito da fare, voglioso.FAZIO 5,5Entra a freddo e succede di tutto.DI FRANCESCO 6Il 4-2-3-1 che propone stenta a decollare, la Roma soffre l’iniziale pressing di un Frosinone in stile Bologna. Vince col cuore e dopo i brividi. La corsa continua.MANGANIELLO 5Si perde qualche fallo, non l’ammonizione a Dzeko.