Frosinone-Napoli, i tifosi partenopei contestano e rifiutano la maglia

Duro gesto di contestazione degli ultras del Napoli a Frosinone nei confronti della squadra, nonostante la vittoria. A fine gara, i giocatori azzurri si sono avviati verso il settore ospiti per salutare i tifosi. Callejon che si è tolto la maglia e l'ha lanciata in tribuna per i supporter, ma chi l'ha presa l'ha rilanciata verso lo stesso giocatore. Dal settore si è poi levato un coro «meritiamo di più». Gli altri azzurri hanno rinunciato a lanciare le proprie maglie ai tifosi e hanno raggiunto lo spogliatoio.





