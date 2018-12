Frosinone-Milan, le pagelle: Donnarumma salva i rossoneri, Higuain è un fantasma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORTIELLO 6Attento nelle poche volte che il Milan tira in porta.GOLDANIGA 6Non commette errori grossolani. Fa il suo senza problemi.ARIAUDO 6.5Bravo quando mura una conclusione di Cutrone a inizio secondo tempo.KRAJNC 6Migliora con il passare dei minuti.GHIGLIONE 7Migliore in campo in assoluto. Corre, crossa e impegna Donnarumma.MAIELLO 6.5Brillante nelle sue incursioni offensive.CHIBSAH 6In mezzo al campo non si arrende mai.CRISETIG 6Per lui è una sorta di derby, essendo cresciuto nel vivaio dell’Inter.BEGHETTO 6Anche lui impensierisce la difesa del Milan, ma sbaglia un gol già fatto nel primo tempo.CIANO 6Si fa trovare pronto sul gol poi annullato dal Frosinone.PINAMONTI 5.5Manca la deviazione decisiva davanti a Donnarumma.BARONI 6.5Conquista un punto importante, in ottica salvezza, contro il Milan.DONNARUMMA 8Si fa vedere con una respinta sulla conclusione di Ghiglione. In pieno recupero salva il Milan con una gran bella parata su Ciano.CALABRIA 5.5Quando il Frosinone preme, va in difficoltà.MUSACCHIO 5.5Rientra dopo più di un mese dall’infortunio. Prestazione altalenante.ROMAGNOLI 6Commette degli errori, ma in fase offensiva ci prova sempre.RODRIGUEZ 5Ghiglione non lo fa mai respirare.KESSIE 5.5L’ivoriano è fuori condizione, stanco. Perde ogni duello in mezzo al campo.BAKAYOKO 6Fa sentire la sua presenza in mezzo, ma non può fare tutto lui.CALHANOGLU 5Il turco non ha mai un’idea vincente.CASTILLEJO 6Lo spagnolo sostituisce Suso. Colpisce un palo nel primo tempo.HIGUAIN 4Ormai è un caso clinico. A pochi minuti dalla fine manda sopra la traversa da ottima posizione.CUTRONE 6Lotta tantissimo, ma non basta.GATTUSO 5Quarta gara di fila senza segnare. Tre punti in quattro partite: la sua avventura al Milan sembra essere arrivato a capolinea.