Frosinone-Milan 0-0 La Diretta Gattuso sceglie Castillejo al posto di Suso

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile della stagione. I ciociari sono penultimi in graduatoria e freschi di cambio del tecnico, Baroni, dopo il pareggio di Udine, fa il suo esordio oggi in casa - i rossoneri dopo il rovescio interno con la Fiorentina sono chiamati ad un pronto riscatto anche per salvare la panchina al tecnico Gattuso.Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Cutrone.