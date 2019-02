Frosinone-Lazio, Ciro è Immobile, Strakosha un muro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tossine di 120' in Coppa contro l'Inter si fanno sentire. La Lazio fatica, ma comunque vince. Conquista tre punti d'oro per la Champions in Ciociaria e alla fine – soffrendo – riesce addirittura a mantenere dopo un mese e mezzo la porta inviolata. STRAKOSHA 6,5 Perde tempo perché si annoia. Inoperoso (uscite a parte) sino all'85' quando, con una gran parata di piede. salva tutto su Trotta. Ancora decisivo. BASTOS 6 E' attento, sventa due volte il pericolo, ma si perde ogni tanto. Lo grazia Pinamonti in un taglio. Aiuta però pure la squadra davanti. Cresciuto. ACERBI 6,5 Il suo piedone è ovunque, quando c'è lui non si passa. Anticipa tutti di testa e imposta. Si sdoppia nella ripresa. Onnipresente. RADU 6 Se la cava sempre con furbizia. Nel secondo tempo si fa sorprendere di testa al centro da Pinamonti, ma poi è un muro. Esperto. MARUSIC 5,5 E' più vivace e propositivo nei primi 15', poi calcia alle stelle a fine primo tempo. Nella ripresa è incerto pure in fase difensiva. Irriconoscibile. PAROLO 6 Sembra stanco nonostante abbia riposato per 90' in Coppa. Rischia il secondo giallo, poi Sportiello gli para un tiro dalla distanza. Affannato. BADELJ 5,5 Manovra bene, ma non fa mai filtro in mediana e il Frosinone imbuca al centro. Buono un tiro dalla distanza parato, ma troppe palle perse. Lento. LUIS ALBERTO 6,5 Prova a lanciare due volte Immobile in profondità, poi non riesce a incidere e perde palle. Buono l'assist per Caicedo. Discontinuo. DURMISI 5,5 Alla prima da titolare in A sembra intimorito, poi prende coraggio, ma è solo un'illusione. Si fa superare da un tiro di Zampano. Spaesato. CAICEDO 7 Potrebbe fare una tripletta, invece è lento sotto porta. Al quarto tentativo però sfrutta l'assist di Luis Alberto, si porta la palla sul sinistro e scarica una bomba all'incrocio. Testardo. IMMOBILE 6 Si muove meno del solito, calcia solo dalla distanza in porta. Bello solo un assist per Parolo, ma rimane in campo coi crampi. Stoico. BERISHA 5,5 Entra con grinta, va a lottare su tutte le palle, ma poi non fa nulla e spesso è lezioso. LEIVA 6 S'immola al limite dell'area sul tiro di Viviani. Dà più copertura alla difesa, ma non entra al top in partita. LULIC 5,5 Sostituisce Luis Alberto infortunato e gioca trequartista. Tocca male ogni palla, è in ritardo sul cross al centro di Parolo. Inadeguato. INZAGHI 6 Prova a decidere il match sulle fasce, ma viene tradito dalle sue scelte. Non da Caicedo titolare. Poi però lo sostituisce e – con l'infortunio di Luis Alberto - mette una formazione improbabile. Impaurito. FABBRI 5,5 Rivede al Var un rigore dubbio su Ciano, eccessiva la prima ammonizione di Parolo, manca tuttavia la seconda. Incerto.