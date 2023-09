Gol annullato al Frosinone contro il Sassuolo, la palla era uscita? Cosa è successo (e il paragone con Juve-Lazio)

Altro episodio destinato a far discutere in questo weekend di Serie A. Allo stadio Stirpe di Frosinone, i padroni di casa, in vantaggio 3-2 all'88', volano in contropiede con Caso sfruttando un Sassuolo completamente sbilanciato a caccia del gol del pari. L'esterno si invola verso il fondo e mette al centro un bel pallone a rimorchio che Cheddira spinge in rete, firmando la sua doppietta. Dopo qualche secondo però arriva il fischio di Prontera: l'arbitro annulla la rete in quanto il pallone, al momento del recupero di Caso sulla sinistra, aveva già superato completamente la linea laterale.

Vlahovic, il gol dell'1-0 era regolare? La palla è uscita? Proteste dei biancocelesti, ecco cosa è successo

Alcuni replay e fermi immagine trasmessi dalla sala Var fugano ogni dubbio: la palla era effettivamente uscita al momento del tocco di Caso.

La decisione, giusta, dell'arbitro rianima però le polemiche per quanto successo a Torino nel pomeriggio di ieri. La Lazio ha protestato per il primo gol segnato da Vlahovic, che firma l'1-0 della Juventus su assist di Locatelli.

L'azione però era partita da un recupero sospetto di McKennie, con il pallone che, secondo alcune immagini diventate rapidamente virali sul web, sembrava aver varcato completamente la linea laterale. Proprio come successo oggi a Frosinone. A differenza del match dello Stirpe però, la sala Var non ha condiviso un'immagine che fugasse ogni dubbio e quindi le polemiche continuano, con la Lazio che ha indetto il silenzio stampa in aperta protesta con la decisione dell'arbitro Maresca.