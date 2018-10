Il Frosinone affonda la Spal e coglie il suo primo successo

Con una prestazione cinica e lucida il Frosinone passa al Mazza di Ferrara con la prima vittoria in campionato, salva la panchina di Longo e fa ingoiare alla Spal la terza sconfitta consecutiva in casa: dopo Sassuolo e Inter, ecco i ciociari a violare il campo estense. Tre a zero il risultato finale che non lascia spazio a troppe interpretazioni. Davanti a due storie opposte, prevale la fame dei gialloblù laziali: nonostante il campionato sia ancora all'inizio, per il Frosinone l'appuntamento ferrarese aveva già tutta l'aria di un'ultima chiamata per la salvezza. E così, nel primo tempo si mette dietro la linea della palla e aspetta l'occasione. Che poi è arrivata. La Spal, reduce dal sacco di Roma (sponda giallorossa), si aspettava il salto di qualità. Invece è progressivamente crollata. Palleggio e possesso palla per oltre mezz'ora, ma senza ritmo né fuoco. Il Frosinone non rischia nulla, stenta a ripartire perché non azzecca due passaggi di fila. Però appena mette la testa fuori dal guscio incide: traversone in area e rete col braccio di Chisbah. Guardalinee e Var segnalano l'irregolarità: ma è un campanello d'allarme che la Spal non coglie. Perché su un altro pallone radente in area i giocatori della Spal rimangono tutti fermi e ancora Chisbah, stavolta di testa, insacca e porta in vantaggio il Frosinone.

Nella ripresa mister Semplici ridisegna la Spal passando dal 3-5-2 al 4-3-3, inserendo Antenucci davanti e spostando Lazzari in difesa. Longo, invece, cerca di consolidare il risultato passando al 4-4-2, mettendo in campo Gori e Cassata. La Spal si riversa in avanti e così facendo lascia spazio al piede rapido di Campbell che ispira il 2-0 di Ciano. La reazione biancazzurra muore sul palo centrato da Antenucci al 14' della ripresa. Gli attacchi estensi sono sterili, mentre nella prateria che ha a disposizione, il Frosinone firma pure il tris col neoentrato Pinamonti. Il Frosinone festeggia a Ferrara la prima gioia dal suo ritorno nella massima categoria: la strada per la salvezza è ancora lunga, ma la vittoria del Mazza è una buona base su cui costruire. Per la Spal una battuta d'arresto che, soprattutto dopo l'impresa dell'Olimpico, non fa troppo male alla classifica, ma ricorda che in serie A non si può mai abbassare la guardia.

Ultimo aggiornamento: 18:45

