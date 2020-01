Roma, Friedkin in Italia: la trattativa entra nella fase finale

Dan Friedkin insieme con suo figlio Ryan sono da un paio di giorni in Italia, precisamente a Milano, per la fase conclusiva della due diligence cominciata un paio di mesi fa, che porterà verosimilmente al passaggio di consegne tra Pallotta e il manager texano. Dan Friedkin in questi mesi sta facendo la spola tra Londra e Milano, dove si è affacciato anche nelle ultime ore in compagnia del figlio Ryan, colui che dovrebbe prendere direttamente in mano le redini del club. E' in atto una fase molto tecnica, totalmente in mano ad avvocati e commercialisti, si stanno analizzando i conti. Domenica scade l'accordo per l'esclusiva sulla trattativa, che siciramente slitterà. Il closing è previsto per la metà di febbraio. Ultimo aggiornamento: 21:01





