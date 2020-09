Roma, ecco Friedkin: il patron è nella Capitale, pronto per essere "operativo"

Cominciano a rincorrersi le voci, gli avvistamenti e cominciano i primi appostamenti. Chi davanti a un noto albergo del centro, chi fuori gli uffici di Trigoria. C'è chi l'ha visto a Venezia, alla mostra del cinema (notiza smentita, per ora). Dan Friedkin, il nuovo patron della Roma, è nella Capitale. Secondo alcuni potrebbe essere arrivato già ieri (è indipendente, guida lui stesso il suo aereo), ma per ora non si è fatto vedere da nessuno, raccontano. Da Trigoria per il momento non confermano.

Il neo-presidente giallorosso, come detto, è atterrato con il suo aereo privato all’aeroporto di Ciampino ed è stato prelevato da un autista che lo ha portato nell’hotel in cui alloggerà. Il magnate texano comincia così il soggiorno romano, decine gli impegni in agenda: dall’incontro con Fonseca e la squadra, ai possibili colloqui con il sindaco di Roma Virginia Raggi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Figc Gabriele Gravina. Non è esclusa anche una conferenza stampa di presentazione. Per il momento si è fermato al meeting telefonico con l’amministratore delegato Guido Fienga, Che nella giornata di domani si sottoporrà al tampone e, se il risultato dovesse essere negativo, allora incontrerà personalmente Dan Friedkin.

Ultimo aggiornamento: 18:10

