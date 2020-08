© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spinta alla partenza. Anche per ufficializzare il via della nuova stagione. Dan Friedkin che chiama Paulo Fonseca, con Guido Fienga che organizza la conference call, l’erede di James Pallotta e l’allenatore. E’ successo a metà della scorsa settimana, quando il tecnico è tornato a Trigoria per iniziare il suo 2° anno con il club giallorosso. Colloquio breve, ma significativo tra il texano e il portoghese. «Buon lavoro», messaggio per certi versi scontato. Almeno quanto «Ci vedremo presto». I Friedkin, padre e figlio, entro 10 giorni contano di sbarcare nella Capitale. Vogliono presentarsi alla squadra e ovviamente alla piazza. E mantenere, insomma, quando messo per iscritto, lo scorso 17 agosto nel pomeriggio del closing, nel comunicato in cui venne certificato il passaggio di proprietà: il nuovo presidente, a differenza dal vecchio, ha già garantito che sarà presente e sempre operativo.Fonseca già conosce i Friedkin: incontrò sia Dan che Ryan lo scorso novembre, quando Fienga li accompagnò, durante il loro blitz a Roma, proprio a visitare il Fulvio Bernardini. Da quel giorno hanno cominciato a seguire l’allenatore, soprattutto gli alti e bassi della squadra. Loro come il Ceo, chiamato ad assemblare la nuova rosa, sanno che la stagione non è stata affatto positiva. Fuori dalla zona Champions, eliminazione ai quarti in Coppa Italia e agli ottavi in Europa League. Ma, anche perché non c’è stato il tempo per riflettere a fondo sulla gestione tecnica, hanno deciso di andare avanti con il portoghese. Si fidano. Dan è stato sincero con Paulo quando gli ha trasmesso la necessaria tranquillità per preparare la stagione che inizierà tra meno di 3 settimane. È stata toccata, e non solo sfiorata, la questione che più interessa alla tifoseria, cioè il rafforzamento della squadra. Friedkin ha spiegato a Fonseca quale sarà il percorso: svecchiamento e dimagrimento del gruppo. Abbassano il monte stipendi e il numero dei giocatori.La Roma sarà insomma più giovane, a prescindere dal colpo che ha chiuso l’èra Pallotta e che quindi non va messo in conto alla nuova proprietà: Pedro ha 33 anni, ma è arrivato a costo zero. Al tempo stesso sono, però, quasi ai saluti i senatori Kolarov, Dzeko, Jesus e Fazio. E se sarà possibile, prima o poi, pure Pastore e Perotti. Fienga, intanto, si sta rendendo conto di aver bisogno di mettersi al fianco lo specialista di mercato che il club giallorosso non ha più dal giorno del licenziamento di Petrachi. Avrebbe anche aspettato la chiusura del mercato, il prossimo 5 ottobre, per scegliere il preferito e quindi Paratici. O l’alternativa Ausilio. Ma visto che nè il ds della Juve nè quello dell’Inter hanno dato la disponibilità, ecco che dal profilo italiano è possibile spostarsi su quello straniero. Il più interessante è di sicuro Ralf Rangnick che si è dimesso lo scorso 20 luglio da responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull. Manager tedesco, 62 anni, scopre talenti e sa anche allenarli. E punta sui ragazzi. E’ nell’elenco dei Friedkin, ai quali è stato consigliato anche ultimamente nel loro tour in Europa. I tifosi, invece, si rivolgono «al presidente con uno striscione piazzato in via Piccolomini con il Cupolone sullo sfondo: «Mr Friedkin vinciamo il trofeo più bello! Il nostro stemma...». Con la lupa e sotto la scritta Asr.