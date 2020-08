Friedkin ha deciso: l'Opa sarà lanciata a 11,65 centesimi per azione

L'Opa residuale del Gruppo Friedkin su As Roma sarà lanciata a 11,65 centesimi per azione, lo stesso prezzo pattuito con James Pallotta per la cessione della squadra. Lo si legge in una nota diffusa a seguito di una richiesta della Consob. «Una volta perfezionato il contratto di acquisto, il cui closing è previsto per il 17 agosto - spiega il gruppo - sarà promossa ai sensi del Tuf un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale della Società al prezzo per azione di Euro 0,1165»

