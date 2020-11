Friedkin fonda il "Roma Department" per dialogare con le istituzioni della città: a capo Francesco Pastorella

Dan Friedkin appena ha messo piede nella Capitale da presidente della Roma si è subito reso conto di come il rapporto tra il club e i suoi tifosi si sia logorato nel corso della gestione Pallotta. Per questo l’imprenditore statunitense su input del Ceo Guido Fienga ha creato il “Roma Department”, un dipartimento che si occuperà dei rapporti con la città e di quelli con le istituzioni locali più importanti. A capo del dipartimento ci sarà Francesco Pastorella che in passato si è occupato di Roma Cares, specialmente durante il periodo di lockdown dovuto al Covid in cui sono state messe in atto una serie di iniziative per supportare i tifosi più bisognosi e anziani.

