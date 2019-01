© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Latina Calcio supera indenne lo scoglio rappresentato dall’Sff Atletico. Al “Paglialunga” di Fregene finisce 1 a 1 ma con tanto rammarico per la compagine padrona di casa che, dopo la vittoria nel recupero contro la Vis Artena, aveva assottigliato le distanze dal gruppo di squadre in lotta per i playoff. «Dovevamo chiudere la partita durante la prima frazione di gioco – precisa il mister Raffaele Scudieri - ci si è messo anche quel clamoroso salvataggio prima del riposo. Sono comunque soddisfatto perché ci siamo misurati con un complesso che ha giocatori di qualità e è guidato da un tecnico molto preparato». Durante lo svolgimento del primo tempo l’Atletico ha mostrato maggiore intraprendenza creando molte più occasioni da gol rispetto agli avversari. Nella ripresa il Latina si è trincerata davanti alla propria area e ha colpito in contropiede con la grossa opportunità del calcio di rigore neutralizzato da Galantini.BOTTA DI PAPASERIO RISPOSTA DI CITTADINOIl fischio d’avvio ha visto i padroni di padroni casa molto più attivi. Al 7’, il grintoso Papaserio ci prova dalla lunga distanza ma Maltempi non si fa sorprendere. I tirrenici cambiano marcia e, al 12’, passano in vantaggio: Nanni ispira l’azione offensiva servendo Sevieri che mette al centro dell’area per Papaserio che di testa gonfia il sacco alle spalle di Maltempi. Il Latina vacilla e, al 24’, sfrutta l’incursione di Fontana che viene però anticipato da Galantini. Al 30’, Nanni si vedere con respingere con pugni un tiro-cross, la sfera viene intercettata da Papaserio che vede la sua conclusione spedita in corner da Manes. Sugli sviluppi il difensore Campanella sfiora il raddoppio. Al 36’, si fa vedere Cittadino che chiama Galantini a una parata a terra. Al 44’, arriva il pari su calcio piazzato del capitano del Latina che trova impreparato il numero uno locale. La reazione dell’Atletico non si fa attendere e, al 45’, l’estroso Tortolano trova il varco giusto ma il portiere si oppone con i piedi, la sfera viene catturata da Pompei che calcia a colpo sicuro ma sulla linea respinge Begliuti.GALANTINI PARA UN CALCIO DI RIGORELa ripresa si apre con i tirrenici proiettati nell’area avversaria nel vano tentativo di tornare in vantaggio. Al 9’, un intervento in extremis di Manes impedisce al nuovo entrato D’Andrea di mettere nel sacco. All’11’, il baby rosso-blu, proiettato a rete, viene anticipato da un’uscita a valanga di Maltempi. Passano i minuti e i tirrenici perdono in brillantezza e quindi incontrano difficoltà a trovare gli spiragli per battere a rete. Questo perché il Latina ha arretrato l’azione, limitandosi a controllare le sfuriate dei locali per colpire in contropiede. Al 23’, traversone di Nanni su cui non arriva in tempo Rizzi. Al 30’, ingenuità di Rizzi che spedisce a terra in area Merlonghi: per l’arbitro siciliano è rigore. Batte Cittadini e Galantini vola a neutralizzare la conclusione. Il giovane estremo difensore si fa quindi perdonare l’incertezza in occasione del pareggio. Al 48’, grossa opportunità in contropiede di Masini che, giunto davanti a Galantini, non controlla bene e permette allo stesso di parare. «Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla per come è andata la partita – precisa l’allenatore del Latina, Raffaele Di Napoli -. Alla fine sono soddisfatto perché abbiamo affrontato una grossa squadra con giocatori importanti. I ragazzi sono stati bravi a cambiare modulo in corso di partita e questo ci ha consentito di concedere più nulla. Ora dobbiamo continuare a giocare così per riconquistare i nostri tifosi».