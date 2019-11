© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo di domenica scorsa contro la quotata Tolfa Calcio per 2 a 0, il Fregene-Maccarese prova a fare il bis nel match di Coppa Italia Promozione che vede domani, ore 14:30, i tirrenici ospitare al “Paglialunga” la compagine della Gallese 2010, fanalino di coda del girone A. «Una partita da cui mi aspetto un successo – commenta il tecnico del Fregene-Maccarese, Marco Ceccarelli – per stare tranquilli nel confronto di ritorno il 27 novembre. Sul fronte formazione siamo ancora in emergenza e dei sei assenti avrò la possibilità di recuperare Spagnoletti, mentre Carletti sarà indisponibile per motivi di lavoro. Mi auguro che la vittoria con il Tolfa abbia dato stimoli al gruppo con la speranza che sia scattata la scintilla per dare continuità al rendimento e soprattutto ai risultati».CORRIDONI E STENDARDO STENDONO IL TOLFAL’avvio stagione per la matricola Fregene-Maccarese è stato dei migliori perché il gruppo del ds Protani ha avuto qualche problema a far decollare il suo gioco penalizzato dall’inesperienza di alcuni giocatori e gli infortuni a raffica. Anche domenica il mister Ceccarelli è stato costretto a rinunciare a Spagnoletti, Carletti, Buscia, Moretti, Maurilli, Anticoli. «Nonostante ciò – sottolinea l’allenatore – chi è sceso in campo ha fatto la sua parte e alla fine siamo riusciti a centrare una preziosa vittoria. Il Tolfa è una grande squadra ma la nostra voglia di vincere è stata tanta che alla fine abbiamo strameritato il successo. Per questo sono molto soddisfatto». L’avvio del confronto contro il Tolfa è stato scoppiettante e questo ha permesso ai tirrenici di passare a condurre con Corridoni. L’azione offensiva del Fregene-Maccarese è proseguita con il raddoppio di Stendardo che ha archiviato il risultato finale.