Davide Frattesi, chi è: le giovanili tra Roma e Lazio, l'esplosione a Sassuolo e il trasferimento all'Inter (ma poteva tornare in giallorosso)

Davide Frattesi è il protagonista a sorpesa di Italia-Ucraina. Dopo aver visto dalla panchina gli azzurri pareggiare a Skopje contro la Macedonia del Nord, il centrocampista dell'Inter è stato schierato titolare da Spalletti e ha ripagato la fiducia del neo ct segnando due gol nel primo tempo di San Siro. Ma chi è Frattesi?

Italia-Ucraina 2-1 a fine primo tempo: Frattesi segna una doppietta. Yarmolenko accorcia le distanze

La carriera

Classe 1999, Frattesi cresce negli Allievi della Lazio prima di trasferirsi alla Roma, dove gioca diversi anni in Primavera prima di essere ceduto al Sassuolo nell'ambito dell'operazione che riportato Lorenzo Pellegrini nella Capitale.

Un anno di giovanili, poi l'esordio in Serie A con i neroverdi. Frattesi ci mette appena due stagioni per imporsi nell'undici di De Zerbi prima e soprattutto di Dionisi, con cui esplode definitivamente: nell'ultima stagione ha collezionato 7 gol in 37 presenze, abbinando qualità e quantità. In estate si scatena una vera e propria asta di mercato, con Roma, Juventus, Milan e Inter che fanno a gara per acquistarlo. Alla fine però la spunta l'Inter, che cede Brozovic in Arabia e trova l'accordo con il Sassuolo per un prestito oneroso a 6 milioni con obbligo di riscatto fissato a 27, a cui si aggiunge anche il cartellino del giovane Samuele Mulattieri, attaccante da 12 gol nell’ultima Serie B giocata con il Frosinone e valutato 6 milioni. Un'operazione importante per le casse nerazzurre, che certifica le qualità di un ragazzo su cui ora anche Spalletti ha deciso di puntare.

Come gioca Frattesi

Davide Frattesi è un centrocampista di sostanza e qualità, a cui piace partire palla al piede e che ama gli inserimenti alle spalle dei difensori. È la versione italiana del giocatore “box-to-box” che piace tanto agli inglesi, ovvero quel calciatore capace di trasformare l’azione in offensiva offrendo strappi e dinamismo in transizione. Frattesi per caratteristiche assomiglia tanto a un suo compagno di club e nazionale: Nicolò Barella. E proprio il centrocampista sardo è uno dei modelli dell'ex Sassuolo: «Lui è il top nel ruolo del campionato e per me è sempre stato un punto di riferimento», aveva detto Frattesi in un’intervista.