Il piccolo tifoso del Bolivar non è riuscito a trattenere le lacrime. E il suo lungo abbraccio a Juan Miguel Callejon si è trasformato in un addio da spezzare il cuore. Il fratello del giocatore del Napoli ha lasciato la squadra boliviana e, dopo l'ultima partita, ha incontrato il giovane tifoso che lo ha abbracciato in ginocchio. Entrambi sono scoppiati in lacrime per un saluto davvero emozionante









