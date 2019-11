Frascati, cade un traliccio sulla porta: rinviata la gara Lupa-Roccasecca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono due le gare rinviate stamane, a Frascati, per il maltempo che ha reso impraticabile, per qualche ora, lo stadio Otto Settembre. Il forte vento che ha imperversato per tutta la notte sull'area, ha infatti abbattuto un traliccio che sosteneva la rete di protezione tra campo di gioco e pista di atletica, che è finito sulla porta lato spogliatoi dell'impianto.Stamane, i dirigenti che sono arrivati di prima mattina, per iniziare le operazioni preliminari per l'incontro dell'Under 15 della Luoa, si sono subito resi conto che il traliccio non poteva essere rimosso in pochissimo tempo e non senza l'aiuto di macchinari appositi. Così, l'arbitro ha dovuto rinviare l'incontro dei Giovanissimi, e estessa cosa, qualche ora più tardi, ha fatto il direttore di gara dell'incontro di Promozione che si sarebbe dovuto giocare alle ore 11, quello tra Lupa Frascati e Roccasecca.La Protezione Civile, chiamata sul posto, è potuta intervenire soltanto verso le 11.30 per rimuovere il tralicco, che è stato segato e tolto completamente. Operazione che è stata messa in atto per consentire lo svolgimento di altre tre gare che erano in programma all'Otto Settembre all'ora di pranzo e nel pomeriggio.