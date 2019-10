Vince la Lupa Frascati e dice grazie al suo bomber, Nicholas Muzzi, figlio d'arte che mette a segno la doppietta che manda ko il Ferentino. I giallorossi di Pace meritano il successo, condicendo quasi sempre il match e sfiorando più volte il gol. Dopo un primo tempo nel quale è stato Fortunato a sfiroare più volte l'uno a zero, la Lupa ha subito un pò il ritorno del Ferentino sul finire dei primi 45' di gioco e ad inzio ripresa, quando i ciociari hanno provato a vincere il match. Strepitoso, in questa fase del match, il portiere Mennini, bravo a respingere unpaio di conclusioni a ti per tut con gli attaccanti avversari.

Nell'ultimo quarto d'ora del match è arrivata la svolta, con le due reti di Muzzi (che aveva fallito una clamorosa occasione in avvio di secondo tempo). Il gol dell'uno a zero, Nicholas lo ha segnato al 40', il secondo nel quinto minuto di recupero. Ad applaudirlo, sugli spalti, papà Roberto, reduce dalla serata di Genoa-Milan (è il vice di Andreazzoli): la classe di famiglia non mente. Per la Lupa Frascati (sugli spalti anche il presidente Nicolanti) un bel balzo in avanti: la squadra giallorossa è seconda ad un solo punto dall'Atletico Torrenova, fermato sul pari casalingo dall'Atletico Zagarolo, prossimo avversario di Muzzi e compagni.

Ultimo aggiornamento: 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA