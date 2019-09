© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicina a grandi passi l'esordio stagionale della Lupa Frascati, che dopo tanti anni torna a giocare nel girone D della Promozione. Una situazione che riporta alla mente (fortunate) sfide del passato, che portarono i giallorossi a giocare in Eccellenza. Il ds Santorelli, dopo aver registrato gli addi di Matteo Gatta (che per motivi di lavoro lascia il calcio) e di Martini (anche per lui il lavoro lo spinge a tornare ad Ostia: giocherà nel Morandi) sono arrivate le firme di due "pezzi da novanta": il portiere ex Almas Roma Mennini e il difensore-centrocampista Tiziano Carnevali che la scorsa stagione ha messo a segno 15 reti in Eccellenza con la maglia della Vigor Perconti.Da sottolineare, in questo quadro che vede la Lupa Frascati (anche alla luce degli ultimi arrivi) tra le possibili favorite del girone D (comunque non facile, con numerose gare da giocare di pomeriggio) le continue difficoltà per l'utiilizzo degli impianti cittadini, e dell'8 Settembre in particolare. La Lupa è costretta a giocare le proprie gare interne alla Borghesiana