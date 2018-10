© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lupa Frascati ha dato il primo dispiacere alla Luiss. La squadra capitolina, finora imbattuta, ha ceduto per 3-2 contro quella tuscolana, ma la partita ha fatto ancor più “rumore” per il bellissimo gesto del tecnico universitario Roberto Rambaudi che, nel finale, ha deciso di “restituire” un gol decisivo agli avversari dopo che c’era stata polemica per il precedente pareggio. A commentare l’episodio è Nicholas Muzzi, autore del decisivo gol del 3-2 e tra l’altro figlio di Roberto, ex calciatore professionista come Rambaudi.«Non ho mai segnato una rete così semplice in carriera – sorride Nicholas Muzzi – Scherzi a parte, tutto è partito in occasione del gol del 2-2 della Luiss. Il nostro portiere stava mettendo il pallone in fallo laterale visto che c’era un compagno a terra con i crampi, noi eravamo totalmente fermi, ma un giocatore avversario evidentemente non ha capito la situazione e ha recuperato il pallone prima che uscisse, siglando il gol del pareggio. A quel punto c’è stata un po’ di tensione e diverse discussioni in campo, poi mister Rambaudi ci ha comunicato che avrebbe fatto fermare la sua squadra e avrebbe “restituito” il gol. Un bellissimo gesto compiuto da una persona che ha fatto calcio ad alti livelli. Lo ha applaudito anche mio padre che era in tribuna e che conosce bene Rambaudi».Muzzi junior, che tra l’altro a giorni diventerà papà per la prima volta, ci tiene a specificare una cosa: «Ho letto e sentito che la Luiss ci avrebbe “lasciato vincere”. Non scherziamo, fino a una manciata di minuti dal termine eravamo avanti 2-1 e poi è accaduto quel che è accaduto. Siamo andati sotto nel primo tempo, ma abbiamo giocato una grandissima ripresa ribaltando il risultato coi gol di Cesaretti e Sebastiani. E’ stata la nostra miglior prestazione stagionale, una vittoria meritatissima». La classifica del girone C di Promozione è molto corta. «Il girone è equilibrato, peccato aver perso qualche punto prezioso per strada – rimarca l’attaccante classe 1996 al quinto sigillo in campionato – Ma sono sempre convinto che la Lupa Frascati possa essere protagonista e stare nelle zone di vertice della graduatoria».