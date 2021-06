Le pagelle di Francia-Germania, prima giornata del gruppo F degli Europei 2021.

FRANCIA

Lloris 6 Impegnato poco, ma presente

Pavard 6 Pensa più a difendere, e fa bene

Varane 6,5 Preciso e puntuale praticamente sempre

Kimpembe 7 Un muro, insuperabile. Bravo anche in anticipo

Lucas Hernández 6,5 Da un suo cross nasce il gol vittoria

Pogba 7,5 Una sua super giocata dà il via all'1-0. Sempre attivo, fa anche innervosire i tedeschi

Kanté 7 Il solito giocatore ovunque

Rabiot 6,5 Centra un palo, in Francia è uno dei titolari inamovibili a differenza della Juve

Griezmann 6 Bravo più nel sacrificarsi in difesa, ma agli Europei e nei big match questo conta eccome

Mbappé 7 Un fulmine, fa girare la testa a Hummels. Trova un gol che avrebbe meritato gloria diversa, ma era in fuorigioco

Benzema 6 Recuperato dopo l'infortunio, fa il solito lavoro di raccordo ma non ha grandi chance per segnare

Ct. Deschamps 6 La sua Francia è la grande favorita e dimostra perché. Parte col piede giusto

GERMANIA

Neuer 6 Non ha colpe sull'autogol

Ginter 6 Il più attento dei tre centrali

Hummels 5 Media tra il 4 che meriterebbe per l'autogol e il 6 che invece si guadagna in tutto il resto del match. È vero che Mbappé spesso lo salta, ma in un paio di occasioni il suo recupero è decisivo

Rüdiger 5,5 Non sbaglia tanto, ma macchia la sua partita con un probabile morso a Pogba. E ora rischia

Kimmich 5,5 Sale col passare dei minuti dopo un primo tempo molto difficile da adattato

Gündogan 5,5 Ha una grande chance ma la manca nel primo tempo

Kroos 5,5 Due punizioni imprecise, poi lotta con Kanté e perde il duello

Gosens 5,5 Non è quello dell'Atalanta e si vede

Havertz 5 Delude e viene sostituito. Ma avrà tempo per rifarsi

Müller 5,5 Ci mette l'esperienza, ma non basta

Gnabry 5,5 È tra i più attivi ma anche molto impreciso

Ct: Löw 5 Perde la prima e sarà chiamato a rifarsi. Ma anche lui sapeva che questo sarebbe stato l'ostacolo più grande. Si giocherà l'accesso agli ottavi col Portogallo