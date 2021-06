Francia-Germania, diretta alle 21. Probabili formazioni: per Deschamps c'è Benzema, Löw risponde con Havertz e Gnabry

Il match serale di Euro 2020 vedrà di fronte la Francia e la Germania, in un incontro valido per la classifica del Gruppo E, sicuramente il più equilibrato e duro della competizione. L'incontro sarà l'ultimo della prima giornata del torneo, e si disputerà "in casa" dei tedeschi, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La gara, che sarà diretta dal fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grande, verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno - streaming su Rai Play - e sul satellitare da Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

4-3-3 classico per Didier Deschamps, che potrà contare anche su Benzema, recuperato dopo un acciacco rimediato in amichevole. Ai fuoi fianchi gli correranno da una parte Kylian Mbappé e dall'altra Antoine Griezmann. A centrocampo qualità e quantità verranno assicurate la prima da Pogba e la seconda dal tandem Rabiot-Kanté, mentre il muro transalpino sarà sorretto da Varane e Kimpembe.

Joachim Löw risponde con un 3-4-1-2 con davanti il neocampione d'Europa Kai Havertz che non si vedrà affiancato dal compagno al Chelsea Werner ma da Gnabry. A centrocampo Kimmich e Gosens presidieranno le due fasce, mentre in difesa spazio alla difesa a tre con Hummels, Rüdiger e Ginter.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Pogba, Kanté; Mbappé, Benzema, Griezmann

A disp.: Mandanda, Maignan; Dubois, Zouma, Lenglet, Digne, Koundé; Tolisso, Sissoko, Lemar; Coman, Dembelé, Giroud, Ben Yedder, Thuram. All. Didier Deschamps

GERMANIA (3-4-1-2): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Gosens, Kroos, Gündogan, Kimmich; Müller; Gnabry, Havertz

A disp.: Leno, Trapp; Gunter, Halstenberg, Klostermann, Koch, Sule; Emre Can, Goretzka, Hofmann, Musiala, Neuhaus; Sané, Volland, Werner