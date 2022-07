Lunedì 25 Luglio 2022, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:08

Tra i compagni di squadra di Francesco Totti durante la sua immensa carriera c'è stato anche Antonio Cassano. Tra i due, però, non sempre è stato tutto rose e fiori. Ecco cosa successe quando Fantantonio e l'eterno capitano giallorosso litigarono e smisero di parlarsi per 4 anni.

