Totti, "Un capitano" diventerà una serie tv: Favino e Borghi in pole per interpretarlo

Che il destino di Francesco Totti si dirigesse verso il cinema o la tv lo si sospetta da tempo. Il personaggio "buca" lo schermo e in coppia con la moglie Ilary Blasi, show girl affermata e apprezzata, a molti ha fatto immaginare un futuro stile Sandra Mondaini & Raimondo Vianello. L'approdo dell'ex fuoriclasse della Roma sui palinsesti televisivi potrebbe concretizzarsi a breve. Se ne parla da mesi, ma stavolta la Wildside (che produce fra le altre la serie tv “The Young Pope” andata in onda su Sky con Jude Law e che presto tornerà con "The New Pope") sta per acquisire i diritti dell’autobiografia di Totti, “Un Capitano”, per creare una serie tv ad hoc sulla vita del dirigente romanista. Si ipotizza anche quale attore potrebbe interpretare Totti e si sono fatti i nomi del "solito" Pierfrancesco Favino (specializzato nel ricoprire ruoli di personaggi famosi, da Marco Polo a Gino Bartali) e di Alessandro Borghi vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista grazie all'interpretazione di Stefano Cucchi in "Sulla mia pelle".

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA