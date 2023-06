Francesco Totti e il retroscena su Silvio Berlusconi: «Fece di tutto per portarmi al Milan»

Martedì 13 Giugno 2023, 12:10

Durante un'intervista a Sky Sport prima dell'inizio dei WEmbrace Games 2023, Francesco Totti, leggenda della Roma, ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. Totti ha raccontato un aneddoto riguardante l'ex presidente del Milan e un tentativo di ingaggiarlo nel club rossonero. L'ex calciatore ha infatti rivelato che quando era giovane, Berlusconi "ha fatto di tutto per portarmi al Milan, poi dopo il percorso alla Roma era difficile riuscire a staccarmi dalla mia squadra ideale ma lo ringrazierò sempre". "Ha vinto tutto ciò che c'era da vincere ed è stato il numero uno in tutto, in campo e fuori. È stato di parola ha detto 'riporto il Monza in Serie A', lo ha fatto e e ci ha lasciato" ha aggiunto. Photo Credits: Kikapress Music: Korben

