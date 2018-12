© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero, il bomber Francesco Cardinali, 28 anni, ex Primavera del Torino, segnò anche una rete alla Juventus nel derby giovanile al Viareggio, è tornato al Città di Anagni. L'attaccante, 130 reti in carriera, aveva lasciato in estate gli anagnini che aveva contribuito a suon di goal a riportare in serie D, per andare all'Anitrella in Promozione.Una scelta dettata da impegni lavorativi e dal fatto di voler dedicare piu' tempo alla famiglia. Ora il ritorno in biancorosso per la sua prima esperienza in carriera nel campionato nazionale dilettanti.«Sono tornato ad Anagni per una scelta di cuore- ha spiegato Francesco Cardinali- ringrazio tutta l'Anitrella per come si sono comportati con me. Ho dato il massimo in questi mesi per la squadra neroverde in Promozione, ma il Città di Anagni per me non è una semplice squadra, è la mia squadra. Sentivo il bisogno di tornare e provare a dare una mano a questi ragazzi. Prometto il massimo impegno come ho sempre fatto e, di regalare una salvezza a questa società, equivale alla vittoria di un campionato. So che mi dovrò fare in quattro tra lavoro e famiglia per essere sempre puntuale agli allenamenti, ma voglio provarci».«Io capitano? Sinceramente non lo so, l'importante ora è conoscere i nuovi compagni e fare subito un bel gruppo» ha aggiunto il bomber anagnino. Francesco Cardinali è attualmente infortunato. Ma si tratta di un problema non grave ed entro tre settimane l'attaccante potrà essere a disposizione di mister Manolo Liberati. Cardinali ha già giocato per l'Anagni in tre stagioni: in Prima categoria arrivò a dicembre, poi il campionato di Promozione e quello di Eccellenza. Tre campionati e tre promozioni. Ora l'impresa piu' ardua, quella della salvezza in serie D. Intanto per quanto riguarda il campionato il Città di Anagni è reduce dal pareggio interno di domenica scorsa contro il Budoni. Un punto che ha portato gli anagnini ad undici punti in 14 gare. I ragazzi di mister Liberati debbono però recuperare una gara con la capolista Trastevere. Recupero previsto per fine anno.Nel frattempo la compagine ciociara del patron Simone Pace sarà impegnata in due gare fondamentali per la salvezza. Sabato anticipo a Rocca di Papa contro la Lupa Roma attualmente a pari merito in classifica con gli anagnini, mentre il 12 dicembre turno infrasettimanale in casa contro la Torres.