Rivoluzione Pallone d'Oro: premiati anche donne e under 21

L'evoluzione del Pallone d'Oro scrive un'altra tappa importante della propria storia. Dopo l'apertura ai giocatori non europei ma impegnati nel Vecchio Continente e il successivo allargamento ai fuoriclasse di tutto il mondo – senza distinzione alcune di nazionalità o campionato – adesso arriva un altro allargamento del premio – annunciato oggi da France Football - decisamente più significativo: da quest'anno infatti il Pallone d'Oro sarà consegnato anche alla migliore giocatrice del pianeta. Un giusto riconoscimento al calcio femminile che sta crescendo nel mondo sia come popolarità che a livello qualitativo. Ma non è tutto perché un altro Pallone d'Oro premierà anche il miglior Under 21. L'8 ottobre saranno svelati i finalisti di entrambi i trofei che saranno poi consegnati a Parigi il 3 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA