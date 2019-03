Una stagione sorprendente quella che sta disputando la Csl Soccer di Daniele Fracassa: "Il nostro morale, in questo momento, è alle stelle. Il nostro obiettivo, alla prima volta in Promozione, era quello di mantenere la categoria, anche se all'ultimo secondo dell'ultima giornata. La dirigenza sta lavorando molto bene, e il ds Daniel D'Aponte ha fatto una campagna acquisti eccezionale. E' stata una sorpresa, e abbiamo fatto un campionato ottimo in un girone assolutamente complicato ed equilibrato come questo, centrando la salvezza con due mesi d'anticipo. Questo è solamente il primo passo, vogliamo continuare a stupire".

Ultimo aggiornamento: 20:51

