Il suo cognome ha origini francesi, ma il passaporto è tutto italiano. Anzi, verrebbe voglia di dire romano, perché l’arbitro Francesco Fourneau, 36 anni, neopromosso nella Can A, è sempre stato un associato alla sezione Aia di Roma 1. «Mio padre in realtà è nato in Belgio, ma il nostro cognome, pronunciato in così tanti modi che ho quasi dimenticato anche io qual è quella giusta, ha origini francesi».«Segnale che la scuola di formazione è ottima. D’altronde, già dai campionati regionali essere arbitro nel Lazio è molto impegnativo e qualitativo. Poi, avere la fortuna di allenarsi con chi in serie A già dirige da tempo è importante per apprendere prima alcuni aspetti dell’arbitraggio».«Sì, ma essere stato scelto per una promozione sul campo resta una grande soddisfazione, quella che tutti, quando iniziamo ad arbitrare, si aspettano».«In realtà, ho saputo della promozione solo al momento della pubblicazione del comunicato ufficiale dell’Aia».«Non voglio sembrare ipocrito, ma io sono fatto così: se non vedo non dico».«In campo sono aperto al dialogo finché c’è rispetto. Io dò rispetto e pretendo rispetto perché l’educazione che ho ricevuto dalla mia famiglia mi dice questo».«E perché? Si gioca in undici contro undici ovunque, e c’è sempre un arbitro con un fischietto che deve far rispettare le regole di gioco».«In parte sì. Hai un’altra percezione di quello che accade in campo».«Diversa. Senti il rumore dei contatti, che con il vociare del pubblico possono sfuggire. Tutti, però, speriamo che presti torni il pubblico sugli spalti».«È vero, anche se la mia esperienza è ancora limitata perché in serie B è ancora in fase sperimentale. Non ho avuto grandi occasioni per fare esperienza, ma sto imparando in fretta».«Certamente. Guardate che se un arbitro commette un errore, poi la sera sta male. Almeno per me è così. Ognuno di noi vorrebbe uscire dal campo avendo preso le decisioni corrette. E se qualcuno ti aiuta...».«Sì. In Frosinone-Cremonese un calciatore mi copriva la visuale e non ho visto un fallo di mano in area. Se ci fosse stato il Var, non avrei sbagliato».«Non sono la persona adatta per fare certe valutazioni. Posso solo dire che il protocollo andrebbe letto fino in fondo perché è questo che noi arbitri applichiamo».«Spero che un giorno si possano dirigere i derby della propria città, anche se il mio derby personale sarebbe la sfida tra Belgio e Grecia».«Sì, per via delle mie origini e di quelle di mia moglie Mirtò, nata in Grecia. Se dovessi dirigere quella partita, però, dopo non potrei più frequentare nè i miei parenti e nè quelli di mia moglie. E chissà cosa direbbe un giorno mia figlia Nicole».«Andiamoci piano, perché sono una persona realista. Ora mi gode questa promozione e mi preparo per essere all’altezza di quanto gli organi tecnici si aspettano da me».«No, no. Non l’ho mai fatto e mai lo farò, neppure nel mio incoscio. A me piace la sorpresa, attendere cioè la comunicazione della gara che il designatore ha scelto per me. Essere arbitro è anche questo».