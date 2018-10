Forze fresche per l'Atletico Torrenova: preso lo svincolato Brugnettini

Rinforzi in casa Atletico Torrenova che corre al riparo tra i pali ingaggiando lo svincolato Alberto Brugnettini. Il classe ’90 che nell’ultima stagione aveva giocato al La Rustica, è un nuovo giocatore di mister Felici. Giocatore di grande esperienza per la categoria, che vanta nel proprio palmares anche un titolo di Eccellenza e uno di Promozione, ingaggiato per ritrovare quella sicurezza che nelle prime partite era stata fornita soltanto a sprazzi dalle buone prestazioni del giovane Papa

