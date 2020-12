La Juventus di oggi è tutta in una fotografia. Quella delle esultanze nello spogliatoio che Chiellini, CR7 e altri bianconeri hanno postato sui social sabato a fine gara. Momenti di felicità che i giocatori spesso condividono dopo avere conquistato un trofeo, vinto un campionato, magari superato una semifinale di Coppa. Insoliti però, per una grande squadra, dopo aver battuto in extremis e con grandi sofferenze la terz’ultima in classifica. D’accordo era un derby, ma si sa che è un derby che la Juve in casa non perde dai tempi di Rizzitelli. Una festa esagerata, quindi? Esageratissima, verrebbe da pensare. Ma in realtà non è proprio così. E’ un fermo immagine importante perché è la prova provata che il gruppo Juve esiste e non si estranea dalla lotta, che il patrimonio genetico dei nove scudetti consecutivi non è andato disperso, che la squadra è sempre in grado di ribaltare partite compromesse con la sola forza di volontà.

LO SPIRITO

E’ proprio dallo spirito consolidato del “fino alla fine” che la Juventus potrà ora ripartire alla conquista di nuovi successi. Il gioco, invece, ancora non c’è. Non si capisce, al di là delle enunciazioni di principio, che cosa voglia esattamente Pirlo dai suoi uomini. Archiviata al momento l’idea dell’assetto variabile – a tre dietro quando si attacca, a quattro quando si difende – è rimasto di partenza un basico 4-4-2, che si modifica in fase offensiva con un esterno di centrocampo o un’ala ad accentrarsi per fare quasi il trequartista e un terzino che si allinea alle punte. Ma resta forte la sensazione che tutto sia più cervellotico che reale: il pressing è disorganizzato, quasi casuale, non c’è mai un cambio di passo, la squadra tende ad allungarsi specie quando gioca Bonucci, che non tiene sufficientemente alta la linea difensiva, e la coppia di centrocampisti centrali, che dovrebbe essere il perno di tutto, cambia in continuazione. Per cui si ha l’impressione che, senza acqua alla gola, non vi siano alternative all’imbucata per Morata o allo schema Ronaldo pensaci tu. Intendiamoci, nonostante un paio di vuoti non incolmabili – mancano un centrocampista alla Pogba e un attaccante di riserva – la profondità della rosa, l’abitudine a vincere e la qualità dei giovani arrivati da poco dovrebbero garantire un’altra stagione ai massimi livelli in Serie A. Ma per l’Europa tutto questo non basta, E comunque la Juventus di Pirlo ha sei punti meno di quella del contestatissimo Sarri. Pirlo allenatore non è un Maestro, come qualcuno l’ha frettolosamente battezzato, è un allievo alle primissime armi. Se non se renderà conto in fretta, la sua carriera, dopo la partenza sprint, sarà tutta in salita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA