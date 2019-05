© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Formia vuole sfatare il tabù dei play-off che negli ultimi anni gli ha sempre riservato amarezze. Domenica 26 alle 11 parte il primo turno, con i biancazzurri attesi allo “Sbardella" (a porte chiuse) contro la bestia nera Palestrina. Una partita da dentro o fuori che nasconde tante insidie, in cui i tirrenici dovranno assolutamente vincere entro i tempi supplementari vista la migliore posizione in classifica dei romani (secondi nel girone B) rispetto ai formiani (3° nel raggruppamento D). Nessun problema di formazione per il tecnico Mauro Pernarella, che avrà la rosa al completo. «Serviranno nervi saldi e massima concentrazione – afferma il tecnico terracinese – Il Palestrina ci battè nella finale di Coppa Italia, era anni diversi, ma sicuramente è un avversario rognoso che può darci fastidio. Dal canto nostro i ragazzi hanno lavorato duramente queste due settimane e arrivano all’appuntamento clou con il morale alto». Il Palestrina vanta la miglior difesa del girone B con 29 gol subìti su 32 incontri disputati e un bilancio di 21 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, lottando fino all’ultimo contro la capolista Tivoli. Squadra cinica ed organizzata, ha diversi giocatori molto interessanti: il reparto arretrato è il suo punto di forza, ma anche l’attacco non scherza con una media di 2.4 a partita (75 reti).