E’ tra le squadre più in forma del torneo. A fine febbraio sembrava tagliata fuori dalla lotta play-off, ma nel mese di marzo il Formia ha ingranato la marcia giusta e con la bellezza di quattro successi consecutivi (l’ultimo con l’Alatri arriverà direttamente domani dal giudice sportivo) ha scalato posizioni fino ad arrivare al terzo posto in classifica a quota 55, a -1 dalla vice capolista Pontinia. Campionato riaperto a cinque giornate dal termine, senza dimenticare che alla penultima giornata (5 maggio) a Maranola arriveranno i gaetani della Mistral, per ora avanti quattro lunghezze.Merito anche dell’arrivo di un tecnico esperto come Mauro Pernarella: «L’ultima con l’Alatri è stata una formalità considerando tutto quello che è successo alla squadra ciociara che si è presentata in 8 e poi non ha potuto terminare l’incontro per via di due infortuni. Sono situazioni che ormai accadono abitualmente nel mondo dilettantistico, ma io guardo soltanto al Formia». Cinque squadre nel giro di cinque punti, ma in gioco ci sono anche Anitrella e Ferentino. «Può ancora succedere di tutto, è un girone D veramente equilibrato – continua Pernarella - Ci aspettano cinque gare di grande intensità, bisognerà vincere anche domenica a Cervaro, un campo sempre ostico per chiunque». Il Formia vanta il secondo attacco del torneo con 59 gol fatti (17 Zaccaro e 15 Petronzio), dietro il Ferentino che comanda con 60.