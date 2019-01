© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 6 novembre il suo ritorno a Formia. Quasi due mesi sono passati dalla nomina di Mauro Pernarella a nuovo tecnico biancazzurro. Un ritorno atteso, che è coinciso con il rilancio in campionato chiuso nel 2018 con il quarto posto nel girone D: 29 i punti totalizzati in 16 giornate (-4 dalla capolista Anitrella) e -2 dal Ferentino, che vanta il miglior attacco con 41 gol fatti. E proprio gli amaranto arriveranno domenica mattina a Maranola, in una giornata, l’ultima d’andata, che potrebbe significare anche un eventuale sorpasso in classifica.«Il successo nel derby con la Mistral Gaeta ha galvanizzato tutto l’ambiente a partire dalla tifoseria, che attendeva un rilancio importante – commenta il mister originario di Terracina – Domenica con il Ferentino sarà una partita molto difficile, considerando il valore dell’avversario e i giocatori che ha in rosa. Sorpasso? Ci crediamo, ma dovremo stare attenti su ogni fondamentale. Giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi aprire il nuovo anno con una bella vittoria sarebbe un’iniezione di ottimismo in chiave futura».Il bilancio di Pernarella è comunque con il segno positivo: dall’11 novembre ha collezionato due ko (2-3 in casa con il Terracina e 3-1 sul terreno dell’Aurora Vodice Sabaudia), ma ben quattro affermazioni (1-0 ad Alatri, 5-0 con il Cervaro, 3-2 con il Suio TC Minturno e 3-1 a Gaeta). Ora arriva la prova della verità e il test coll Ferentino sarà un esame da non fallire per tenere viva la fiammella dei play-off e anche del possibile salto in Eccellenza.