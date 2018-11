Sembrava una corsa a due tra Davide Palladino e Davide De Filippis, ma invece ecco il colpo a sorpresa con il ritorno sulla panchina del Formia di Mauro Pernarella. Nel tardo pomeriggio l’accordo con il tecnico terracinese, classe ’61, che succede al campano Giovanni Russo, esonerato per risultati non in linea con le ambizioni della società. Pernarella non è un volto nuovo: ha già guidato il club biancazzurro nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009 nel campionato di Eccellenza ottenendo anche risultati di livello. Un passato da ex calciatore, nella sua carriera da allenatore si è seduto sulle panchine di Anziolavinio, Terracina, Sezze Setina, Lenola e nuovamente con la Vis Sezze la scorsa annata in Promozione. Domani pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo stadio di Maranola per preparare il delicato derby tutto pontino proprio contro il Terracina, la sua città natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA