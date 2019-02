© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato chiaro il tecnico del Formia Mauro Pernarella dopo la doppia battuta d’arresto collezionata contro Monte San Biagio ed Anitrella. «Se vogliamo restare attaccati al treno dei play-off, dobbiamo fare bottino pieno soprattutto in casa». Il successo interno contro il Real Cassino Colosseo ha riacceso l’entusiasmo che si era assopito nell’ultimo periodo in casa biancazzurra. «Era troppo importante dare un segnale - interviene il centrocampista Marco Pepe – Sappiamo benissimo che d’ora in avanti non possiamo più sbagliare. Ci aspettano due trasferte di fila molto insidiose, contro il Casalvieri e il Msg Campano di Fabio Gerli che dal suo arrivo ha letteralmente trasformato la squadra. Se riusciamo ad ottenere punti allora la situazione si farebbe molto interessante». Un calendario irto di difficoltà per il Formia che poi affronterà in rapida successione altre due ciociare: il Roccasecca e soprattutto il lanciatissimo Città di Paliano del capocannoniere Fazi, che faranno da ghiotto antipasto per l’arrivo il 17 marzo a Maranola della capolista Pontinia. «Dipenderà tutto da noi – commenta il difensore con il vizio del gol Antonio Battaglia – Siamo a quattro lunghezze dai play-off e soprattutto saranno ancora diversi gli scontri diretti. C’è così tanto equilibrio che ogni giornata può accadere di tutto. Siamo all’erta, pronti ad approfittare di ogni passo falso delle nostre dirette concorrenti». Domenica ritornano a disposizione il centrocampista Prisco Castiglione (dopo tre turni) e in prima linea il bomber Vincenzo Zaccaro. Due armi tattiche a disposizione di Pernarella per la decisiva seconda parte di stagione.