Tre su tre davanti alla sua tifoseria. Nello stadio di Maranola finora il Formia non sbaglia un colpo e dopo Hermada e Anitrella ora anche il Casalvieri si è arreso alla marcia regolare dell’undici biancazzurro, che così come negli anni passati è continuo in casa, ma latita sempre in trasferta.Un punto importante su cui sta lavorando il tecnico Giovanni Russo: «Se tra le mura amiche giochiamo in scioltezza, dobbiamo assolutamente cambiare il nostro atteggiamento nelle partite esterne. L’ho detto ai ragazzi, se vogliamo restare nella parte alta della classifica e giocarci le nostre chance fino alla fine, dobbiamo cambiare passo. La vittoria con il Casalvieri è stata senza dubbio meritata, ma ora ci aspetta un tour de force perché tra campionato e il ritorno di Coppa Italia contro l’Aurora Vodice Sabaudia non avremo soste».Sempre più scatenato è il 36enne attaccante campano Vincenzo Zaccaro, salito a quota 7 e sempre più capocannoniere del girone D ex aequo con Francesco Cardinali (Anitrella). Intanto domenica scorsa era assente il fantasista Diego Maradona junior, che era ospite con la moglie Nunzia e il piccolo Diego Matias negli studi Mediaset nel programma televisivo “Domenica live” condotto da Barbara D'Urso