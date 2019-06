© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è ancora una flebile speranza per sognare il ritorno in Eccellenza. Il successo nello spareggio di Paliano contro il Fiumicino regala qualche pillola di fiducia al Formia di Mauro Pernarella. Nonostante le numerose assenze, i biancazzurri hanno saputo portare a casa una vittoria fomdamentale grazie alla doppietta dell’attaccante classe ’97 Rosario Milone, ex Itri, con un passato tra Mondragonese, Sibilla Bacoli, Ercolanese e Sporting Puteolana. «Non era facile sia per i giocatori che mancavano (fra tutti il bomber Zaccaro, che sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica anche per la finalina di domenica contro il Fiano Romano, ndr) sia per il valore del Fiumicino, che reputo una squadra competitiva – commenta mister Pernarella - Abbiamo dimostrato nervi saldi e compattezza, non mollando mai anche nei momenti di difficoltà. Bravi i ragazzi a saper reggere la pressione». La situazione per la graduatoria finale dei ripescaggi: il Formia sarà in settima o ottava posizione a seconda dell’esito della sfida contro il Fiano Romano. Le prime tre di questa graduatoria sono già in Eccellenza, dovranno quindi liberarsi quattro o cinque posti nella stessa Eccellenza. I biancazzurri, se avessero perso contro gli aeroportuali, sarabbero scivolati in dodicesima posizione. Il club biancazzurro piange intanto la scomparsa dell’imprenditore di Latina Renato Mocellin, che fu il presidente del Formia nel ’97-’98, annata dove si sfiorò l’accesso in D: fatale fu il ko interno nel match di ritorno (0-1) dei play-off al “Nicola Perrone” contro il Tivoli.