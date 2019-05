© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’atteso derby del Golfo se lo aggiudica il Formia che oggi pomeriggio in uno stadio di Maranola vestito a festa ha battuto con un secco 2-0 i cugini della Mistral Città di Gaeta. La gara, anticipata per via della rimozione dell’ordigno bellico che avverrà nella giornata di domani e che interesserà buona parte della città di Formia, è stata perfettamente controllata dai biancazzurri tirrenici (dieci successi negli ultimi undici turni), che accorciano a -1 il distacco dal vertice ad una sola giornata al termine. Il derby tra Formia e Mistral Città di Gaeta (il secondo della storia, ndr) è iniziato con la targa ricordo consegnata dalle due formazioni ad Andrea Scipione, lo sfortunato calciatore biancazzurro vittima di un grave incidente con il motorino nel maggio 2015. Sotto una pioggia frizzante, i padroni di casa sbloccano il risultato al 19' con il solito guizzo del bomber Zaccaro, che con un perfetto colpo di testa sul cross dell’esterno Agrillo infila l’angolo alto alla sinistra del portiere Cenerelli, uno degli ex della gara. La Mistral accenna una reazione prima con la punizione di Emma e poi con Marciano, antipasto del palo esterno colpito al 34' da Emma.Nella ripresa i gaetani spingono sull’acceleratore e costringono il giovane portiere Avgul a sventare la punizione dell’attaccante Infimo e successivamente è Sarr a intercettare il tiro di Emma a pochi passi dalla porta. Dopo l’autogol quasi provocato da Festa sul cross di Emma, gli ospiti hanno la palla del possibile 1-1 al 63’ con Carnevale, che spreca centralmente su Avgul. Il tecnico Gesmundo tenta le ultime carte con gli ingressi di Vitale e Cerasuolo al posto di Impesi e Infimo, ma i cambi non sortiscono l’effetto sperato perché ad un quarto d’ora dall’epilogo è ancora Zaccaro su rigore, per fallo di mani dell’ex Marciano, a chiudere la contesa e a consegnare tre punti d’oro alla sua squadra, che blinda il secondo posto a quota 67 con cinque lunghezze di vantaggio da difendere sul Pontinia che domenica affronterà in casa l’Atletico Cervaro. A tre minuti dal fischio di chiusura altro penalty, assegnato questa volta alla Mistral: sul dischetto si presenta Cerasuolo, ma il suo tiro viene intercettato in tuffo da Avgul facendo esplodere la numerosa tifoseria locale. Ora tutto rinviato all’ultimo turno in programma domenica 12 maggio: i gaetani ospiteranno il Roccasecca che si sta giocando la salvezza, mentre il Formia sarà atteso dalla trasferta di Ferentino contro una squadra che è ormai fuori dai giochi per i play-off.«Abbiamo vinto contro una squadra forte che merita il primato – commenta soddisfatto l’allenatore del Formia, Mauro Pernarella – Abbiamo centrato l’obiettivo dei play-off e domenica andiamo a giocare tranquilli a Ferentino. Magari, chissà». «La mia squadra era contratta, le è mancata la rabbia giusta – osserva il tecnico dei gaetani, Francesco Gesmundo – Forse ha sentito troppo l’importanza della partita. Nel finale avremmo potuto accorciare e forse acciuffare il pari in extremis. Pazienza, ora ci concentreremo sulla gara interna contro il Roccasecca. Una gara comunque corretta e una bella cornice di pubblico». Gongolante il bomber Zaccaro, autore della doppietta vincente che gli ha permesso di giungere a 21 gol stagionali: «E’ bello vincere il derby e continuare a sognare. Ci proveremo fino all’ultimo».