Nelle ultime tre giornate in casa sono arrivati due pareggi e un ko, l’ultimo nel derby con il Monte San Biagio. Un ruolino di marcia non altisonante per il Formia, che invece nei precedenti turni interni si era imposto con il Cervaro e il Suio Terme Castelforte. Un bilancio non in linea con le aspettative per il tecnico Mauro Pernarella, che aveva bagnato il suo ritorno sulla panchina biancazzurra con la sconfitta interna dello scorso 11 novembre con il Terracina, la sua città d’origine. Domenica ad espugnare il campo di Maranola ci ha pensato il Monte San Biagio, che ha costretto i tirrenici alla quarta battuta d’arresto stagionale e a scendere al settimo posto in classifica. La distanza dai play-off non è incolmabile: soltanto due le lunghezze dal tandem Ferentino-Monte San Biagio e quattro invece dalla leader Pontinia, che il prossimo 17 marzo scenderà nel sud pontino per la resa dei conti. Bicchiere quindi vuoto per Pernarella, che ha puntato il dito su due gravi disattenzioni difensive. «I nostri avversari hanno meritato i tre punti. Non c’è nulla da dire, è stata una partita strana. C’è stato anche quel pizzico di nervosismo che non ci ha permesso di riaprire il match. Si è persa una grossa chance di avvicinarci ancor di più ai vertici. Serve ora la riscossa e domenica ci giochiamo tantissimo ad Anitrella, un campo sempre ostico per chiunque. Cosa ci manca? La cattiveria sotto porta. Costruiamo tanto, ma non riusciamo sempre a finalizzare. Bisogna essere più cinici sotto porta. Resta un torneo molto equilibrato e avvincente e sono convinto che si deciderà tutto all’ultima giornata».